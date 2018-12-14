Замело: движение по трассе Саратов-Волгоград затруднено

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-14T11:09:54+03:00

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Вот и добрался снегопад до Волгоградской области: всю ночь снежные хлопья засыпали регион. И если для малышей это в радость, то у дорожников - время без сна и отдыха. Всю ночь с 13 на 14 декабря сотрудники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград чистили волгоградские трассы, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта. На волгоградских трассах работало 65 единиц техники, на которые за ночь высыпали более 2 тысяч тонн пескосоляной смеси. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

- По всем направлениям движение обеспечено в полном объеме, на федеральных автодорогах происшествий не зафиксировано, - отчитались утром 14 декабря в ведомстве.

Днем 14 декабря сложная ситуация сохраняется на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» особенно в Камышинском и Дубовском районах. Поэтому туда сейчас брошены основные силы: на участках работает больше 30 единиц техники. Наблюдается снижение скорости потока транспорта, но движение не останавливается ни на минуту.

По данным Гидрометцентра и метеоспутниковых систем, установленных вдоль федеральных автодорог, такая погода - обильный снегопад, в отдельных районах возможен туман - сохранится в Волллгоградской области еще минимум сутки.

- Число спецмашин регулируется согласно обстановке на дорогах. Все они оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать их работу в режиме реального времени, - добавляют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Но водителям все же рекомендуют соблюдать осторожность, избегать резких маневров и не превышать скорость!