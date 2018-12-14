2018-12-14T10:32:52+03:00
Общество

У полиции Волжского новый руководитель

Горуправление МВД возглавил Юрий Хонин
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Юрий Хонин работает в органах внутренних дел уже 22 года.Юрий Хонин работает в органах внутренних дел уже 22 года.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В УМВД по Волгоградской области к Новому году, видимо, решили обновить управленческие кадры в руководящем составе: что ни день, то новые назначения. Сегодня, например, стало известно о том, что сменился начальник в Управлении МВД Волжского. Руководитель Главка Александр Кравченко назначил туда начальником полковника полиции Юрия Хонина.

Хонин - человек в МВД не новый. Волгоградец, родился в Быково. В органах служит с 1996 года. Имеет два высших образования. Начинал с дожности опера угрозыска, потом занимал руководящие посты в отделах МВД по Дубовскому, Камышинскому и Светлоярскому районах. Был командирован на Северный Кавказ. Последним местом работы была доллжность начальника Отдела МВД России по городу Михайловке.

Напомним, что ранее сменились руководители в Котельниковском РО УМВД, в Городищенском райотделе, а также в отделе полиции №3 (Дзержинский район) Волгограда.

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