Волгоградцев приглашают на просмотр короткометражек

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-14T10:17:25+03:00

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«День короткометражного кино» во всем мире отмечают 21 декабря. А в этом году у памятной даты юбилей - 5 лет. Россия решила по такому случаю запустить целую акцию. Волгоград также в ней участвует. С 15 по 21 декабря в регионе пройдут показы короткометражек. Кинопоказы состоятся в Волгограде, Камышине и Серафимовиче.

В Волгограде любителей «короткого метра» ждут:

- в Молодёжно-подростковый центр ТЗР (Волгоград, улица Дзержинского, 4). 15 декабря в 15.00 программа «Детская анимация» и в 16.30 -семейная «Отцы и дети»;

- в Центральном центре соцобслуживания населения (Волгоград, улица Голубинская, 18). 18 декабря в 16.00 программа «Детская анимация» и 21 декабря в 11.00 программа «Звёзды в коротком метре»;

- в ЦКД «Дружба» (Камышин, улица Пролетарская, 24). 21 декабря в 14.00 программа «Звёзды в коротком метре»;

- в Серафимовичском ГКДЦ «Дон» (Серафимович, улица Октябрьская, 57). 21 декабря в 17.00 программа «Экранизации».

Также примут участие в акции и проведут кинопоказы для своих студентов в Волгоградской академии МВД РФ и в Волгоградском политехническом колледже имени Вернадского. 19 декабря здесь покажут программу «Звёзды в коротком метре», в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли 20 декабря студенты увидят программу «Экранизации».