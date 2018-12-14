В Михайловке водитель иномарки протаранил «Ладу»: волгоградец в больнице

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-14T09:39:30+03:00

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Минувшие сутки - 13 декабря - на дорогах Волгоградской области было относительно спокойная обстановка, если не считать снегопада. Аварий с тяжелыми последствиями или смертельными исходами, к счастью, не произошло. «Отличилась» только женщина-водитель из Волгограда, которая сбила трех подростков на «зебре» и сбежала. А вот 20-летний парень из Николаевского района напротив остался на месте ДТП и оказал всю необходимую помощь сбитому им 69-летнему мужчине. Хотя пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте и буквально кинулся под колеса «Форда». К счастью, остался жив: с травмами его госпитализировали.

Еще один волгоградец получил травмы в аварии, которая произошла в городе Михайловке. А виновником стал 52-летний водитель «Киа Рио». Он, видимо, так торопился, что мчась по улице Гоголя решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В последний момент он заметил на «встречке» машину, стал уходить от удара и врезался в «ВАЗ-21124», который ехал перед ним в попутном направлении. В результате 35-летний водитель «Лады» с травмами оказался на больничной койке, сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.