2018-12-14T09:39:30+03:00
Происшествия

В Михайловке водитель иномарки протаранил «Ладу»: волгоградец в больнице

А в Николаевском районе молодой водитель сбил пешехода
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Из-за нерадивого водителя "Киа" на больничной койке оказался 35-летний мужчина.Из-за нерадивого водителя "Киа" на больничной койке оказался 35-летний мужчина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Минувшие сутки - 13 декабря - на дорогах Волгоградской области было относительно спокойная обстановка, если не считать снегопада. Аварий с тяжелыми последствиями или смертельными исходами, к счастью, не произошло. «Отличилась» только женщина-водитель из Волгограда, которая сбила трех подростков на «зебре» и сбежала. А вот 20-летний парень из Николаевского района напротив остался на месте ДТП и оказал всю необходимую помощь сбитому им 69-летнему мужчине. Хотя пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте и буквально кинулся под колеса «Форда». К счастью, остался жив: с травмами его госпитализировали.

Еще один волгоградец получил травмы в аварии, которая произошла в городе Михайловке. А виновником стал 52-летний водитель «Киа Рио». Он, видимо, так торопился, что мчась по улице Гоголя решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В последний момент он заметил на «встречке» машину, стал уходить от удара и врезался в «ВАЗ-21124», который ехал перед ним в попутном направлении. В результате 35-летний водитель «Лады» с травмами оказался на больничной койке, сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24