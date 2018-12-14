В 2019-м начинающим волгоградским бизнесменам уменьшат ставку по налогу

14 Дек. 08:54 2018-12-14T08:54:54+03:00

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Депутаты Волгоградской гордумы решили в следующем году поддержать начинающих предпринимателей и немножко облегчить для них налоговую нагрузку. В частности, предлагается для ИП, которые будут зарегистрированы после 1 января 2019 года, применять вдвое сниженную налоговую ставку в размере 7,5 процентов по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) в течение 12 месяцев с момента постановки на налоговый учет. Соответствующая инициатива уже одобрена профильной комиссией и вопрос внесен на рассмотрение Волгоградской гордумы (ближайшее заседание состоится 21 декабря 2018-го).

Народные избранники уверены, что налоговые преференции для начинающих предпринимателей простимулируют развитие малого и среднего бизнеса в Волгограде.

К слову, по данным Волгоградстата сейчас в областном центре зарегистрировано 27435 индивидуальных предпринимателей. Больше всего бизнесменов - в Дзержинском районе - 5688 единиц (или 20,7% от общего числа ИП). Второе и третье место занимают Краснооктябрьский (4262 предпринимателей) и Тракторозаводский (3561 единицы) районы. Меньше всего бизнесменов - в Кировском районе (чуть более 8% от общего числа ИП).