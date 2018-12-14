2018-12-14T08:34:53+03:00
Общество

С нового года волгоградские семьи с инвалидами получат льготы на капремонт

Это коснется семей, где проживают инвалиды 1 и 2 группы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С 1 января 2019-го число волгоградцев, которые могут претендовать на льготу по оплате за капитальный ремонт многоквартирного дома, станет больше. В областной думе уже рассмотрели законопроект, который расширяет перечень получателей этой компенсации. В частности, льготу получат инвалиды.

- Сейчас льготу по оплате за капремонт получают одинокие неработающие граждане старше 70-ти лет, и семьи в которых они проживают. После корректировки закона данная льгота будет распространяться и на семьи, где вместе с людьми указанного возраста проживают и неработающие инвалиды первой и второй групп, – поясняет председатель регионального парламента по ЖКХ Юрий Корбаков. – На мой взгляд, с точки зрения социальной справедливости, эти поправки необходимы.

Профильный комитет рекомендовал Волгоградской облдуме принять эти поправки в закон.

Напомним, что на данный момент 50% льготу по оплате за капремонт получают все жители старше 70-ти лет, а тем, кто достиг возраста 80 лет, данные платежи компенсируют полностью (стопроцентно). В 2018-м этой льготой в Волгоградской области воспользовались почти 30 тысяч человек.

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