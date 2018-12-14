2018-12-14T08:25:55+03:00
Общество

С начала года в Волжском под колеса попали больше ста пешеходов

Шесть человек погибли, еще 98 получили травмы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Печальную статистику опубликовало ОГИБДД Управления МВД России по Волжскому: за 11 месяцев текущего года под колеса в городе попали 101 человек. Из них шестеро погибли, 98 получили травмы. И что самое страшное: 54 пешехода были сбиты непосредственно на «зебре» (трое из них погибли). В 34-х случаях виновниками ДТП стали сами пешеходы. Но в большей степени все же вина лежит на нерадивых водителях, которые не пропускают пешеходов. Только в 2018-м к административной ответственности за не предоставление преимущества пешеходам привлекли более 2593 водителей, наказали и более 4450 пешеходов-нарушителей. Но ситуация по-прежнему остается сложной.

Поэтому в ОГИБДД еще раз напоминают и предупреждают: водитель, приближаясь к пешеходному переходу, обязан притормозить и уступить дорогу людям! В свою очередь пешеходам надо переходить дорогу только убедившись в безопасности! «Зебра» не спасет пешехода от наезда, его спасет лишь собственная внимательность.

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