Авиакомпанию, не пустившую волгоградца в самолет, оштрафовали

13 Дек. 22:16 2018-12-13T22:30:33+03:00

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Электронные проездные уже прочно вошли в нашу жизнь, и кто б мог подумать, что волгоградец, который забронировал и оплатил заранее билет на сайте авиакомпании, не сможет улететь. Ему аннулировали оформленный заказ буквально перед вылетом. Причина - некорректно заполненные личные данные. Дело в том, что мужчина при заполнении написал инициалы не в привычном порядке - ФИО, а сначала отчество, затем фамилия, а в третьей строке - имя. И ему отказали в регистрации на рейс, хотя серия и номер паспорта совпадали.

Разгневанный пассажир решил не оставлять это безнаказанным, и пожаловался в волгоградский Роспотребнадзор.

- При покупке билета между авиакомпанией и пассажиром заключается договор воздушной перевозки. Билет признается недействительным, если договор не был заключен, тогда пассажира к перевозке не допускают. В этом случае перевозчик должен составить акт, с указанием причин аннулирования и признания билета недействительным. В данном случае акт аннулирования билета не составлялся, - поясняют в ведомстве.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, за «оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований» заместителя руководителя Управления авиакомпании оштрафовали на 30 тысяч рублей. При этом уточняют, что пока постановление в законную силу не вступило.