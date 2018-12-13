2018-12-13T22:30:33+03:00
Общество

Авиакомпанию, не пустившую волгоградца в самолет, оштрафовали

Мужчине незаконно аннулировали электронный билет
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мужчина перепутал строки в написании инициалов, из-за этого никуда не полетел.Мужчина перепутал строки в написании инициалов, из-за этого никуда не полетел.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Электронные проездные уже прочно вошли в нашу жизнь, и кто б мог подумать, что волгоградец, который забронировал и оплатил заранее билет на сайте авиакомпании, не сможет улететь. Ему аннулировали оформленный заказ буквально перед вылетом. Причина - некорректно заполненные личные данные. Дело в том, что мужчина при заполнении написал инициалы не в привычном порядке - ФИО, а сначала отчество, затем фамилия, а в третьей строке - имя. И ему отказали в регистрации на рейс, хотя серия и номер паспорта совпадали.

Разгневанный пассажир решил не оставлять это безнаказанным, и пожаловался в волгоградский Роспотребнадзор.

- При покупке билета между авиакомпанией и пассажиром заключается договор воздушной перевозки. Билет признается недействительным, если договор не был заключен, тогда пассажира к перевозке не допускают. В этом случае перевозчик должен составить акт, с указанием причин аннулирования и признания билета недействительным. В данном случае акт аннулирования билета не составлялся, - поясняют в ведомстве.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, за «оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований» заместителя руководителя Управления авиакомпании оштрафовали на 30 тысяч рублей. При этом уточняют, что пока постановление в законную силу не вступило.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей
Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками
В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин
В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей
Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь
Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»
Волгоградский «Ротор» покинули три игрока
Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей
В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог
В 2019 году плата за коммуналку вырастет в два этапа на 4,1%
За гибель ребенка в выгребной яме под Волгоградом ответит владелица кафе
«Ленту» оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу волгоградцам просроченного молока
Остановку «Горная Поляна» на юге Волгограда перенесут за перекресток
За год в аэропорту Волгограда на наличие опасных болезней проверили 60 тысяч человек
В Волгограде 726 домов заключили прямые договоры с «Концессией водоснабжения»
Под Волгоградом муниципальное имущество на 20 миллионов незаконно перешло частнику
Астраханец забил до смерти тещу, которая настаивала на его разводе с женой
Военный из Камышина получил три года тюрьмы за торговлю наркотиками
Астраханские пограничники отговорили от взятки 62 человека
В Волгограде "оборотень в погонах" вымогал у мошенника 120 тысяч рублей
Под Волгоградом из-за скользкой дороги "Шкода" протаранила "Волгу": трое пострадали
В Камышине открыли цех по переработке молочной сыворотки за 180 миллионов рублей
На достройку детского сада на юге Волгограда выделили 54,4 миллиона рублей
Астраханцу за покалеченных на его батуте детей дали 2,8 лет «строгача»
За сутки на дороги Волгограда высыпали полторы тысячи тонн реагентов
Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России
Самолет Волгоград-Самара из-за непогоды приземлился в Ульяновске
Волгоградской области дадут 200 миллионов рублей из госбюджета на обновление дорог
Тариф за вывоз ТКО в Волгограде может составить 115 рублей