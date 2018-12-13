2018-12-13T21:47:51+03:00
Общество

В Средней Ахтубе открылся 3D-кинотеатр

Старенький ДК «Юбилейный» превратился в модный кинозал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Отныне жителям Средней Ахтубы, которая находится хоть и недалеко от Волгограда, не придется ездить в областной центр, чтобы посмотреть кино в хорошем качестве и на большом экране. Теперь здесь есть собственный 3D-кинотеатр. Его открыли в здании бывшего ДК «Юбилейный».

Надо сказать, кинотеатр в Средней Ахтубе не уступает волгоградским. В рамках программы обновления сети муниципальных кинотеатров, здесь сделали ремонт в помещениях, обновили инженерное, световое и акустическое оборудование, смонтировали новый экран, поставили современные проекторы и новую мебель и даже заменили все кресла.

В администрации Волгоградской области отмечают, что такие преображения стаи возможными благодаря победе муниципалитета в конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Первые 350 человек, которых пригласили на торжественное открытие 3D-кинотеатра, уже посмотрели премьеру фильма, оценили работу интерактивных площадок и с удовольствием делали селфи в новенькой фотозоне.

Напомним, что ранее обновление получили еще 14 кинотеатров по всему региону.

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