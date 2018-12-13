2018-12-13T21:14:28+03:00
Происшествия

В Волгограде продавец лотереи украла 115 тысяч рублей

Женщина брала деньги из кассы на личные нужды
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде под суд пойдет 41-летняя женщина-продавец. На вид, приличная волгоградка, работала в киоске по продаже лотерейных билетов. Но в последнее время 64-летняя хозяйка стала замечать, что в кассе недостает выручки. Когда подбила дебет с кредитом, оказалось, что не хватает больше 115 тысяч рублей. Женщина отправилась в полицию.

- Продавщицу пригласили на беседу в полицию. И только там под напором фактов она призналась, что на протяжении двух месяцев - октябрь-ноябрь - она брала из кассы деньги, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Подозреваемую уже задержали. На вопрос: «Зачем она воровала деньги?», женщина оправдывалась, мол, таким образом, хотела улучшить свое материальное положение.

На горе-работницу в полиции завели уголовное дело по статье Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения».

- Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, - уточняют в ведомстве.

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