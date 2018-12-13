Опрос: волгоградцев просят оценить отремонтированные дороги

13 Дек. 20:02 2018-12-13T20:02:00+03:00

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В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Волгограде и Волжском отремонтировали 71 участок дорог протяженностью 117 километров. На эти работы из федерального бюджета потратили 800 миллионов рублей, еще 796,76 миллионов добавили из региональной казны. Таким образом, в общей сложности на обновление дорог в рамках проекта потратили 1660,16 миллионов рублей. На данный момент 63% дорог волгоградской агломерации приведены в нормативное состояние, говорят чиновники. И, подводя итоги, решили провести опрос среди волгоградцев на эту тему. Вопрос один: «Как вы оцениваете эффективность проекта в этом году?».

Опрос проводится на официальной странице федерального проекта в социальной сети.

В этой же группе горожане могут оставить свои впечатления об обновленных участках дорог, поделиться их фотографиями. Принимаются и замечания, и пожелания.

Здесь же вы можете найти информацию о проекте. Также открыты обсуждения о применении технологий дорожного строительства, динамике развития дорожных работ и так далее.