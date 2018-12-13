2018-12-13T20:02:00+03:00
Общество

Опрос: волгоградцев просят оценить отремонтированные дороги

Принимаются пожелания и замечания
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Волгограде и Волжском отремонтировали 71 участок дорог протяженностью 117 километров. На эти работы из федерального бюджета потратили 800 миллионов рублей, еще 796,76 миллионов добавили из региональной казны. Таким образом, в общей сложности на обновление дорог в рамках проекта потратили 1660,16 миллионов рублей. На данный момент 63% дорог волгоградской агломерации приведены в нормативное состояние, говорят чиновники. И, подводя итоги, решили провести опрос среди волгоградцев на эту тему. Вопрос один: «Как вы оцениваете эффективность проекта в этом году?».

Опрос проводится на официальной странице федерального проекта в социальной сети.

В этой же группе горожане могут оставить свои впечатления об обновленных участках дорог, поделиться их фотографиями. Принимаются и замечания, и пожелания.

Здесь же вы можете найти информацию о проекте. Также открыты обсуждения о применении технологий дорожного строительства, динамике развития дорожных работ и так далее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
План-перехват: вся полиция Волгограда ищет водителя, сбившего трех подростков
В Волгограде неделю будут днем перекрывать улицу Череповецкую
Волгоградку Татьяну Лебедеву наградили орденом Александра Невского
К Новому году в Волгограде засияют 25 наряженных елок
В субботу волгоградцев приглашают пройти диспансеризацию
На севере Волгограда накрыли подпольный цех, где разливали суррогат
Суд Вожского дал похитителям бизнесмена 51 год колонии на четверых
Кинотеатру "Киномакс Волгоград" - 15 лет
Мокрый снег и туман: волгоградские дорожники переведены в режим повышенной готовности
Астраханцы отметят День трезвости закрытыми отделами с алкоголем
В Астрахани хладнокровному убийце таксиста дали 18 лет
Волгоградка и ее две маленькие дочки отравились угарным газом
Папа убитого в волгоградской школе мальчика добился встречи с Бастрыкиным
В Волгограде возбудили уголовное дело на водителя, сбившего школьника на «красный»