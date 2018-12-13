В Волгограде неделю будут днем перекрывать улицу Череповецкую

СЕГОДНЯ 18:26 2018-12-13T18:26:45+03:00

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Не очень приятная новость для волгоградских автомобилистов: с 14 по 20 декабря ежедневно - с 8.00 до 17.00 - будут перекрывать движение по улице Череповецкой. Правда, не всю целиком, а только две полосы - в сторону южных районов (две полосы на участке дамбы через реку Царица останутся открытыми для машин). Но пробок в центре города, безусловно, добавится.

В администрации Волгограда предупреждают заранее, чтобы автомобилисты могли скорректировать маршруты своего передвижения по городу с учетом перекрытия, и не создавали помех строительной технике.

Как вы понимаете, перекрывают улицу не просто так: за эти дни рабочие намерены провести реконструкцию ливневого коллектора и укрепить земляную дамбу через реку Царицу на границе Ворошиловского и Центрального районов. Для работ потребуется задействовать тяжелую строительную технику. Поэтому и возникнут временные неудобства.

Зато, как уверяют в мэрии, после обновления увеличится протяженность ливневого коллектора большого диаметра, что положительно скажется на работе системы водоотведения. Кроме того, уплотнят грунт вокруг нового ливневого водовыпуска, и земляной вал станет крепче.