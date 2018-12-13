2018-12-13T17:53:35+03:00
Общество

Волгоградку Татьяну Лебедеву наградили орденом Александра Невского

Указ о награждении подписал президент России
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вручал орден волгоградке первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.Вручал орден волгоградке первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
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В коллекции олимпийской чемпионки и нашей землячки Татьяны Лебедевой появилась еще одна награда. Не менее важная, чем спортивное «золото». Волгоградка удостоена ордена Александра Невского.

В последние годы Татьяна Лебедева представляет Волгоградскую область в Совете Федерации. Так вот именно за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу она и получила эту награду. Соответствующий Указ был подписан Президентом Российской Федерации. А вручал орден волгоградке первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Кстати, в 2021 году ордену Александра Невского исполнится 300 лет. И это единственный орден России, которому уже больше ста лет: им награждали до революции, в советское время, и сейчас он находится в наградной системе России. Не так давно в Волгограде вышла в свет книга «Волгоградцы – кавалеры ордена Александра Невского», которую собрал и написал историк Александр Материкин. В нем собраны сведения о 463 кавалерах ордена Александра Невского, призванных военными комиссариатами Сталинграда и Сталинградской области.

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