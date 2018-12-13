2018-12-13T17:21:43+03:00
Общество

К Новому году в Волгограде засияют 25 наряженных елок

Колючие красавицы и светодиодные арт-объекты установят во всех районах [список]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Избушка на курьих ножках, Баба-яга и кот в этом году украсят Касимовский сквер.Избушка на курьих ножках, Баба-яга и кот в этом году украсят Касимовский сквер.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В этом году Волгоград засияет к Новому году по-особенному. Так обещают волгоградские чиновники. Говорят, праздничная иллюминация и елки украсят все районы города. В общей сложности установят более 25 наряженных елей.

В Тракторозаводском районе елку уже устанавливают в парке Аттракционов. Уже радуют волгоградцев сияющие красавицы на площади Советской в Ворошиловском районе, и в сквере напротив Казанского кафедрального собора. Наряжены елки на Центральном рынке, на бульваре Энгельса в Красноармейском районе и на пешеходной аллее в парке «Юбилейный», который в этом году привели в порядок. Красуется «колючка» и в отреставрированном парке Петровском.

- В ближайшее время елки появится в сквере 70-летия Победы, возле ДК Горьковский, ЦКиД Авангард, напротив театра Царицынской оперы. Украсят гирляндами растущие ели в парках. Так, на следующей неделе новогодние украшения появятся на елке в парке им Гагарина в Краснооктябрьском районе, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Впервые новогодняя елка украсит и парк Героев-летчиков в Дзержинском районе: коммунальщики нарядят одну из 12-метровых елей, которые в 2016 году пересадили сюда с шоссе Авиаторов. Новая елочка появилась и в ЖК «Родниковая долина», несколько украшенных деревьев установили также около крупных торговых центров.

Светодиодные арт-объекты установят на площади Чекистов: здесь прохожих будут радовать олень с повозкой, Дед Мороз и Снегурочка. А в Касимовском сквере появится избушка на курьих ножках, Баба-яга и кот. В сквере на Тулака будут радовать детвору кот и волшебный гриб.

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