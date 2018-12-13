В субботу волгоградцев приглашают пройти диспансеризацию

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-13T17:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Год заканчивается, и если вы все еще не успели пройти диспансеризацию, то самое время это сделать. В субботу 15 декабря в Волгограде пройдет очередная акция «Диспансеризации выходного дня».

Те, кто попадает в этом году под диспансеризацию, могут бесплатно и без очередей проверить свое здоровье в любой из 11-ти поликлиник города.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, волгоградцев ждут с 8.00 до 14.00 в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5,30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №№ 7, 15, 11 Волгограда. Пройти врачей можно без предварительной записи!

За этот год уже 40 тысяч волгоградцев воспользовались такой возможностью. И результаты, надо сказать, волнующие: повышенное артериальное давление выявлено у 4% (11,7 тысячи человек), курение, как фактор риска развития - у 14% населения (47,8 тысячи человек). У 46% обследованных (156,5 тысячи человек) - избыточная масса тела, нерационально питаются 28% населения (95,1 тысячи человек), низкую физическую активность отмечают у 20% населения (66,7 тысячи человек).

17,7 тысячи волгоградцев смогли улучшить свое здоровье, получить консультации специалистов по выявленным факторам риска. Не откладывайте свое здоровье на потом!