2018-12-13T17:02:18+03:00
Общество

В субботу волгоградцев приглашают пройти диспансеризацию

Очередная акция пройдет 15 декабря
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Для обследования сельских жителей используют мобильные выездные бригады специалистов.Для обследования сельских жителей используют мобильные выездные бригады специалистов.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Год заканчивается, и если вы все еще не успели пройти диспансеризацию, то самое время это сделать. В субботу 15 декабря в Волгограде пройдет очередная акция «Диспансеризации выходного дня».

Те, кто попадает в этом году под диспансеризацию, могут бесплатно и без очередей проверить свое здоровье в любой из 11-ти поликлиник города.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, волгоградцев ждут с 8.00 до 14.00 в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5,30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №№ 7, 15, 11 Волгограда. Пройти врачей можно без предварительной записи!

За этот год уже 40 тысяч волгоградцев воспользовались такой возможностью. И результаты, надо сказать, волнующие: повышенное артериальное давление выявлено у 4% (11,7 тысячи человек), курение, как фактор риска развития - у 14% населения (47,8 тысячи человек). У 46% обследованных (156,5 тысячи человек) - избыточная масса тела, нерационально питаются 28% населения (95,1 тысячи человек), низкую физическую активность отмечают у 20% населения (66,7 тысячи человек).

17,7 тысячи волгоградцев смогли улучшить свое здоровье, получить консультации специалистов по выявленным факторам риска. Не откладывайте свое здоровье на потом!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опрос: волгоградцев просят оценить отремонтированные дороги
План-перехват: вся полиция Волгограда ищет водителя, сбившего трех подростков
В Волгограде неделю будут днем перекрывать улицу Череповецкую
Волгоградку Татьяну Лебедеву наградили орденом Александра Невского
К Новому году в Волгограде засияют 25 наряженных елок
На севере Волгограда накрыли подпольный цех, где разливали суррогат
Суд Вожского дал похитителям бизнесмена 51 год колонии на четверых
Кинотеатру "Киномакс Волгоград" - 15 лет
Мокрый снег и туман: волгоградские дорожники переведены в режим повышенной готовности
Астраханцы отметят День трезвости закрытыми отделами с алкоголем
В Астрахани хладнокровному убийце таксиста дали 18 лет
Волгоградка и ее две маленькие дочки отравились угарным газом
Папа убитого в волгоградской школе мальчика добился встречи с Бастрыкиным
В Волгограде возбудили уголовное дело на водителя, сбившего школьника на «красный»