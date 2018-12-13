2018-12-13T16:49:44+03:00
Происшествия

На севере Волгограда накрыли подпольный цех, где разливали суррогат

Продавали «бормотуху» под видом спиртного элитных марок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ущерб оценили в 2,3 миллиона рублей.Ущерб оценили в 2,3 миллиона рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде накрыли цех, в котором восемь мужчин устроили бизнес по производству поддельного алкоголя. В операции по выявлению участвовали все оперативные службы: сотрудники регионального УФСБ, отдела ЭБиПК МВД по Волгоградской области и следователи областного Главка. В задержании были задействованы и бойцы Росгвардии. Поймали всех участников - от тех, кто работал в «цеху» до реализаторов.

Подпольный цех «товарищи» устроили в одном из частных домов в Краснооктябрьском районе. «Бормотуху» разливали в антисанитарных условиях. Над технологией тоже не заморачивались: спирт смешивали с водой, добавляли туда разные красители и вкусовые добавки, закатывали в бутылки, наклеивали липовые акцизные марки, этикетки известных брендов, и везли товар на рынок Дзержинского района. Партии продавали мелким оптом.

- В общей сложности у них изъяли 620 бутылок готового к продаже суррогата, 50 литров этилового спирта, акцизные марки, пустую стеклянную тару, приспособления для упаковки контрафакта и черновые записи (куда, когда и сколько продали), - говорят в ГУ МВД по региону.

Ущерб правообладателям составляет более 2 миллионов 300 тысяч рублей, уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

На волгоградцев уже завели уголовные дела по трем статьям. Подозреваемые находятся под стражей. Но расследование продолжается: правоохранители устанавливают возможных соучастников этого подпольного «бизнеса» и эпизоды противоправной деятельности.

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