Суд Вожского дал похитителям бизнесмена 51 год колонии на четверых

13 Дек. 16:16 2018-12-13T16:19:57+03:00

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Волжский суд вынес жесткий приговор четырем бандитам, которые похитили бизнесмена, избили его и требовали выкуп. Все четверо проведут за решеткой долгие годы: двоим дали по 14 лет «строгача», одному - 16 лет колонии особого режима, пособнику - 7 лет колонии строгого режима.

Это жуткое преступление произошло в мае 2017-го. Три волжанина решили выкрасть бизнесмена и «заработать» на его выкупе. Они приехали к его дому, вооруженные двуствольным охотничьим ружьем, патронами к нему и выкидным ножом. Когда бизнесмен вышел из дома, напали на него, затолкали в машину, одели ему на голову пакет, чтоб тот не видел дорогу, так возили по городу, периодически вытаскивали из авто и избивали лопатой. После привезли на квартиру и там избитого его заставили позвонить семье и потребовали выкуп - 20 миллионов рублей.

Оружие похитители спрятали у родственника в квартире. Он же должен был забрать деньги. Но полиция поймала преступников раньше. Троих задержали, когда они разъезжали по Волжскому на машине. От них узнали, где спрятан бизнесмен. Когда ворвались в квартиру с заложником, четвертый бандит выпрыгнул с балкона пятого этажа, но от правосудия не ушел.

Все четверо свою вину не признали. Но следователи СУ СК по региону собрали все улики и факты, так что бандитам уже было не отвертеться.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют в Волжском суде.