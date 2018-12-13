2018-12-13T14:45:34+03:00
Досуг

Кинотеатру "Киномакс Волгоград" - 15 лет

15 декабря весь день билеты в кино всего 150 рублей на любой формат фильмов
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Также у Вас есть возможность выиграть:

- годовой абонемент в кино,

- абонемент в фитнес-клуб "STUDIO#MK" на 3 месяца,

- сертификаты в батутный парк "Небо", в пиццерию "ДодоПицца", в гриль-бистро "MEATNESS" и другие призы.

Все, что потребуется от вас - сходить в кино в период с 10.12.2018 по 15.12.2018, на любой сеанс нашего кинотеатра и сохранить билет.

15 декабря в 15.00 среди всех участвующих билетов мы выберем рандомно счастливых обладателей, которые заберут свои призы.

Важные моменты:

* На оборотной стороне билеты необходимо указать ваши ФИО, номер телефона.

* Каждый участник опускает свой билет в лототрон самостоятельно, 15 декабря 2018 года в 15.00.

* Личное присутствие в момент розыгрыша обязательно.

* Если вы покупаете билет онлайн - обязательно распечатайте его в кассах кино.

* В акции не участвуют билеты с нулевой стоимостью.

На правах рекламы.

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