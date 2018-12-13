Кинотеатру "Киномакс Волгоград" - 15 лет
Также у Вас есть возможность выиграть:
- годовой абонемент в кино,
- абонемент в фитнес-клуб "STUDIO#MK" на 3 месяца,
- сертификаты в батутный парк "Небо", в пиццерию "ДодоПицца", в гриль-бистро "MEATNESS" и другие призы.
Все, что потребуется от вас - сходить в кино в период с 10.12.2018 по 15.12.2018, на любой сеанс нашего кинотеатра и сохранить билет.
15 декабря в 15.00 среди всех участвующих билетов мы выберем рандомно счастливых обладателей, которые заберут свои призы.
Важные моменты:
* На оборотной стороне билеты необходимо указать ваши ФИО, номер телефона.
* Каждый участник опускает свой билет в лототрон самостоятельно, 15 декабря 2018 года в 15.00.
* Личное присутствие в момент розыгрыша обязательно.
* Если вы покупаете билет онлайн - обязательно распечатайте его в кассах кино.
* В акции не участвуют билеты с нулевой стоимостью.
На правах рекламы.