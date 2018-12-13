Мокрый снег и туман: волгоградские дорожники переведены в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-13T13:40:56+03:00

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Зима в этом году преподносит сюрприз за сюрпризом: синоптики опять предупреждают волгоградцев о грядущей непогоде. По данным Гидрометцентра, в ближайшие трое суток на федеральных трассах Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. При этом температура воздуха будет колебаться от -3 до +3 градусов, в отдельных районах возможен туман. В таких условиях обстановка на дорогах очень опасная. Дорожные предприятия, которые обслуживают волгоградские трассы, переведены в режим повышенной готовности. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- Сейчас для патрулирования и превентивной обработки трасс в регионе задействовано порядка 40 единиц техники. Количество спецмашин регулируется согласно обстановке на дорогах и может быть увеличено до 156 единиц. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, - сообщают в ведомстве.

За ситуацией на дорогах следят с помощью спутниковой системы метео- и видеонаблюдения, установленной вдоль трасс.

При этом в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград обращаются к водителям: не выезжайте без особой надобности на личном транспорте, а если отправитесь в путь, будьте предельно осторожными, соблюдайте правила движения, не гоните и не мешайте работе дорожной техники!