Астраханцы отметят День трезвости закрытыми отделами с алкоголем

13 Дек. 13:36 2018-12-13T13:36:26+03:00

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В Астрахани с пьянством борются не только креативными плакатами с ошибками, но и запретами. Там нельзя продавать алкоголь в детские дни: 1 сентября, 1 июня, в день Последнего звонка и 15 декабря. Последнее число многих удивит. Но не астраханцев. В этот день они отмечают День трезвости. Чтобы праздник не был номинальным, власти решили обозначить его запретом на продажу и покупку алкоголя.

Так что если вы в Астраханской области проездом, заранее морально приготовьтесь к определенным ограничениям. Нарушителям грозит серьезный штраф. Должностным лицам придется заплатить до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией товара, юридическим лицам до 300 тысяч рублей штрафа и также с возможным изъятием товара.

Астраханские полицейские собираются проверять соблюдение закона: 15 декабря отправятся в магазины, киоски, на рынки.