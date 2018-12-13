В Астрахани хладнокровному убийце таксиста дали 18 лет

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-13T13:15:43+03:00

Мужчина выстрелил в водителя из ружья и украл его машину и обручальное кольцо

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Большинство убийств совершается в пьяном угаре или в состоянии аффекта. Но 29-летний житель Харабали расправился с водителем такси хладнокровно и расчетливо.

25 января 2018 года он поймал машину у железнодорожного вокзала Астрахани и договорился о поездке в область на одну из ферм возле родного города. Там он вышел из машины, якобы для того, чтобы принести денег, взял ружье, сел на заднее сиденье и выстрелил водителю в затылок. Шансов выжить о мужчины не было. Убийца забрал машину "Рено Логан", снял обручальное кольцо с пальца жертвы. Все это он продал. А от тела избавился.

Но преступника нашли. Как сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Астраханской области, суд вынес ему приговор – 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

У астраханца есть время обжаловать это решение.