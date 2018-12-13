Волгоградка и ее две маленькие дочки отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-13T11:34:58+03:00

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Жительница Кировского района почувствовала себя плохо вечером 12 декабря. Она увидела, что самочувствие ее дочек, одной из которых 10 лет, в второй всего два годика, с каждой минутой становится все хуже. Волгоградка вызвала «скорую» и открыла на проветривание окна. Медики забрали семью в больницу с диагнозом отравление угарным газом. Сейчас все трое находятся на лечение в больнице №25. Их жизни вне опасности.

Как сообщили "КП-Волгоград", на место ЧП выехали сотрудники газовой службы. Они определили, что причиной происшествия стала плохая вентиляция в квартире.

Волгоградцев просят не забывать регулярно проверять газовое оборудование в квартирах и домах. При подозрении на утечку или неисправную работу колонки или плиты нужно вызвать специалиста. От этого зависит здоровье и жизнь ваших близких.