СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-13T11:11:09+03:00

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Волгоградец шел к этому несколько месяцев. И 12 декабря Владимир Микулин смог попасть на прием к Александру Бастрыкину – руководителю СКР. Он рассказал главному следователю страны о том, что не может добиться справедливого наказания для людей, причастных к гибели его сына.

Его сын умер во время уроков в школе №85 в октябре 2017 года. Одноклассник Илья Микулина случайно воткнул в мальчишку нож. Испуганный девятиклассник убежал в туалет и умер там от потери крови. По мнению волгоградца, расследование велось с нарушениями. Он не требует наказания для невольного убийцы. Он просит взыскать за халатность по всей строгости с учителей и медиков. Его сын умирал на руках педагогов, а они ничего не сделали. Представители «скорой» хоть и утверждают, что сделали все, чтобы спасти паренька, но отец им не верит. Ведь школьного медика не оказалось на месте. Первая бригада оказалась нереанимационной и только вторая машина попыталась спасти Илью. Но время ушло. Мальчик умер.

Микулин смог добиться от школы №85 и управления образования Волгограда моральной компенсации в один миллион рублей. Такое решение принял Дзержинский районный суд. Но волгоградцу нужны не деньги, а справедливость.

Все это Владимир рассказал главе СК.

- Александр Бастрыкин заверил мужчину, что его позиция не останется без внимания, поручив руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области еще раз тщательно проверить все обстоятельства, связанные со смертью мальчика с учетом данных, озвученных заявителем, - сообщили «КП-Волгоград» в СКР.

Так что теперь волгоградские следователи еще раз тщательно изучат все обстоятельства ЧП в школе №85