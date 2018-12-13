Волгоградец за подставные аварии с дорогими иномарками получил 10 лет тюрьмы

13 Дек. 10:05 2018-12-13T10:05:34+03:00

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Центральный районный суд вынес приговор трем друзьям, которые организовали свой бизнес на подставных авариях.

главный идейным вдохновителем и исполнителем был 46-летний Виталий Усков. Мужчина вместе с 21-летний Сергеем Ярошоком и 26-летним Владиславом Шишовым разыгрывали на улицах города ДТП с участием дорогих иномарок. они обращались в страховые компании, чтобы им оплатили ремонт машин. Если страховая не соглашалась, то они обращались в суд. В качестве доказательство передавали фиктивные документы об аварии. В итоге они получили около трех миллионов рублей.

Следователь сумел доказать, что Усков участвовал в организации восьми подставных аварий, Ярошок в четырех, Шишов в трех авариях. Свою вину ни один из них не признал. Но это не повлияло на приговор. Организатор получил 10 лет колонии общего режима, самый молодой участник получил 4 года 6 месяцев, третий товарищ – 3 года и 6 месяцев тюрьмы.