В Волгограде ТЮЗ осовременят

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-13T09:41:31+03:00

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В Ворошиловском районе Волгограда продолжается строительство парка «Сказка». На первом этапе территорию превратили в ровную площадку. Сейчас на ней уже сделали разноцветную брусчатку, тротуары с тактильной плиткой. Посадили 170 деревьев, сделали одну игровую площадку, реконструируют фонтан, монтируют систему освещения, уложили поливочный водопровод. Также в проекте сделать новое ограждение. Наблюдать за безопасностью в парке будут камеры видеонаблюдения. Появятся здесь и двухметровые фигуры сказочных героев – содержание парка должно как-то оправдывать название.

На ход работ приехал губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров остался доволен – в сроки подрядчик должен уложиться. Также озвучил глава региона и дальнейшие планы. Они связаны с ТЮЗом. Сейчас чиновники определяются, что необходимо осовременить в театре и как можно благоустроить территорию возле него.