В Волжском на «зебре» сбили трех школьниц

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-13T09:09:14+03:00

За сутки под колеса авто в городе-спутнике попали пять человек

Изменить размер текста: A A

Аномально неудачными выдались сутки для пешеходов Волжского. Там сразу пять человек попали под машины. Причем в большинстве случаев вина лежит полностью на водителях.

Утром 12 декабря 33-летний мужчина на «Ладе Калина» ехал в сторону улицы Кирова по Коммунистической. На одном из перекрестков он проехал на «красный». В этом время дорогу по зебре переходили две подружки 15 и 16 лет. Машина сбила школьниц. Водитель вызвал «скорую» и сотрудников ГИБДД. Девочек на «скорой» отвезли в больницу.

Еще одна школьница попала в аварию на улице Пушкина в 8-30 утра. Пешеходный переход был без светофора. Когда 17-девушка стала переходить дорогу, ее сбила машина. Номера и марку она не запомнила. Водитель даже не стал останавливаться, а дал по газам. Волжанка сама обратилась в больницу с ушибами. Водителя сейчас разыскивают сотрудники ГИБДД

52-летний водитель из Дагестана на улице Карбышева также в 8-30 сбил 52-летнего мужчину, который перебегал дорогу вдалеке от «зебры». Волжанин в тяжелейшем состоянии попал в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

В больнице оказалась в это же время и 34-летняя женщина. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Мира. Ее сбил мужчина на «Киа Рио».