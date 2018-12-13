В Волгоград приедут лучшие гимнастки из Поволжья и юга России

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-13T08:47:01+03:00

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Гимнастика – красивый вид спорта. И российские спортсменки одни из лучших в мире. Поэтому даже на региональных соревнованиях участницы показывают очень высокий уровень профессионализма. С 14 по 16 декабря в Волгоград съедутся гимнастки из ростовской, Астраханской областей, республики Башкортостан, Краснодарского края на «Зимнюю сказку». Свою команду представят и хозяева соревнований. Всего планируется участие 500 юных спортсменок.

Проходить первенство будет на базе ФОК Молодежный в Кировском районе Волгограда. Девчонкам предстоит показать себя в упражнениях со скакалкой, мячом, обручем, булавами, лентой. Увидят зрители и групповые выступления.

Как рассказали "КП-Волгоград" в мэрии, победители получат грамоты, медали и призы, которые обещают подарить спонсоры. Перед началом непосредственно состязаний запланированы и показательные выступления.