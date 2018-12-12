2018-12-12T22:23:41+03:00
Общество

Волгоградской области выделят более 9 миллиардов на экологию

Участие региона в национальном проекте обсудили на Экосовете
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Особое внимание уделят Волге и Волго-Ахтубинской пойме.Особое внимание уделят Волге и Волго-Ахтубинской пойме.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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На работу в рамках национального проекта «Экология» Волгоградской области в 2019 - 2021 годах из федерального бюджета выделят более 9 миллиардов рублей. Проекты, на которые пойдут эти средства, обсудили на экологическом совете при облдуме. Область уже участвует в проектах «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги».

Как сообщили в областной администрации, 1,1 миллиарда рублей потратят на ликвидацию накопленного экологического ущерба и систему обращения с отходами. 13 миллиардов рублей направят на «лечение» Волги по 112 проектам оздоровления, еще 9,8 миллиарда рублей пойдут на расчистку ериков и рек и сохранение водных объектов.

В планах также - убрать свалки в 161 городе и поселке области. Уже начали расчищать горы мусора в Среднеахтубинском районе, где 14 из 18 объектов приходятся на территорию природного парка. Уберут свалки и «подлечат» землю на площади 772 гектара.

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