2018-12-12T17:27:25+03:00
Недвижимость

Три QR-кода: волгоградцам пришли новые квитанции за коммуналку

Специалисты разъясняют, почему в ноябрьских квитанциях за ЖКУ у жителей Волгограда несколько QR-кодов и что с ними делать
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В начале декабря многие жители Волгограда получили новые квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Вместо одного QR-кода для оплаты их сразу несколько. Это значит, что жилой дом перешел на прямой договор с ресурсоснабжающими организациями (РСО) и начисления для оплаты по каждому поставщику услуг указываются отдельно. Оплачивать услуги по такой квитанции нужно также по отдельности.

Так что по одному QR-коду - плата управляющей организации за содержание и ремонт, отдельный - QR-код – за воду и водоотведение, еще один – за горячую воду и отопление. Деньги при таком раскладе пойдут напрямую поставщикам услуг, минуя УК.

Образец новой квитанции.

Образец новой квитанции.

В отдельном блоке указана информация о проведенном в ноябре 2018 года перерасчете по старому договору услуг с ресурсниками.

- Если перерасчет есть, но сумма к оплате не уменьшилась, значит, эта сумма будет отражена в квитанции за последующие месяцы, - пояснили «КП-Волгоград» в ИВЦ ЖКХ и ТЭК. - Информация о наличии задолженности также указана в квитанции по каждому исполнителю услуг отдельно.

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