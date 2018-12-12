2018-12-12T16:59:58+03:00
Общество

Волгоградцам предлагают выбрать самую красивую новогоднюю витрину

Голосование продлится до 20 декабря
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде тоже умеют украшать витрины. Не так ли?В Волгограде тоже умеют украшать витрины. Не так ли?Фото: Михаил ФРОЛОВ
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К Новому году все волгоградцы стремятся украсить свои помещения: и не только дома, но и офисы. А бизнесмены и вовсе включают всю свою фантазию, украшая витрины, чтобы привлечь к себе покупателей. В администрации Волгограда решили поощрить самых креативных. И объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление объекта торговли, общественного питания или сферы услуг. Причем выбрать лучших предложили самим волгоградцам.

Проголосовать за самую красивую на ваш взгляд витрину можно на сайте мэрии Волгограда (по следующей ссылке). Вы можете выбрать из предложенных вариантов или предложить свой вариант празднично оформленной витрины кафе или торгового объекта, который, по вашему мнению, выглядит очень оригинально (только не забудьте указать название предприятия, район, в котором оно расположено, и адрес).

Голосование продлится до 20 декабря, уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Победителем станет то предприятие, за чье новогоднее оформление отдадут наибольшее число голосов. Оно и получит диплом и памятный подарок от администрации Волгограда.

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