Миллион на дрова: волгоградец спилил девять уникальных дубов

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-12T16:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В лесополосах Волгоградской области много сухостоя и валежника. И не секрет, что жители домов с печным отоплением часто пилят их на дрова, что естественно. Не нормально другое: когда на дрова идут уникальные и живые деревья. Так один из жителей Урюпинска повадился за дровами в расположенный на краю города «Черничкин сад». Мужчину даже не останови тот факт, что эта территория - памятник природы, и все растения здесь под охраной закона. Он спилил девять дубов.

Варварскую вырубку обнаружили местные полицейские вместе с коллегами из Урюпинской межрайонной прокуратуры. Ущерб составил свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Наши «дровосека» довольно быстро. Им оказался 47-летний местный житель. Он признался, что спилил дубы. Мол, дрова дорогие, а греться как-то надо, вот и нашел выход из положения. Только теперь он очень пожалеет о своем необдуманном поступке.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на мужчину уже завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». И грозит ему за это до 6 лет лишения свободы.