2018-12-12T16:22:55+03:00
Происшествия

В Астрахани шесть тысяч человек остались без отопления и горячей воды

Из-за аварии без тепла более 60-ти домов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К вечеру 12 декабря тепловики обещают устранить аварию.К вечеру 12 декабря тепловики обещают устранить аварию.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Астрахани посреди зимы более шести тысяч человек остались без тепла. Причина банальная - авария на теплотрассе. Утром 12 декабря, рванула труба по улице Кирова. Не успела аварийная бригада выехать на место ЧП, как поступило новое сообщение о порыве на улице Красного Знамени в центре Астрахани. В итоге почти одновременно без отопления и горячей воды остались 65 домов. Из которых 40 - жилые многоэтажки. Также в числе «пострадавших» оказались семь социально-значимых объекта. Об этом «КП-Волгоград» подтвердили в администрации Астрахани.

Как рассказали в компании «Астраханские тепловые сети», на месте работают аварийные бригады. к вечеру обещают закончить основной фронт работ и восстановить теплоснабжение микрорайона.

К слову, сейчас в Астрахани не жарко, но, к счастью, температура воздуха за окном плюсовая и составляет 0 …+ 4 градуса.

- Сотрудники администрации Астрахани держат на контроле своевременность и качество исполнения работ, а также оказывают помощь коммунальному предприятию во взаимодействии с управляющими компаниями и ТСЖ, - добавляют в мэрии Астрахани.

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