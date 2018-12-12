В Астрахани шесть тысяч человек остались без отопления и горячей воды

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-12T16:22:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астрахани посреди зимы более шести тысяч человек остались без тепла. Причина банальная - авария на теплотрассе. Утром 12 декабря, рванула труба по улице Кирова. Не успела аварийная бригада выехать на место ЧП, как поступило новое сообщение о порыве на улице Красного Знамени в центре Астрахани. В итоге почти одновременно без отопления и горячей воды остались 65 домов. Из которых 40 - жилые многоэтажки. Также в числе «пострадавших» оказались семь социально-значимых объекта. Об этом «КП-Волгоград» подтвердили в администрации Астрахани.

Как рассказали в компании «Астраханские тепловые сети», на месте работают аварийные бригады. к вечеру обещают закончить основной фронт работ и восстановить теплоснабжение микрорайона.

К слову, сейчас в Астрахани не жарко, но, к счастью, температура воздуха за окном плюсовая и составляет 0 …+ 4 градуса.

- Сотрудники администрации Астрахани держат на контроле своевременность и качество исполнения работ, а также оказывают помощь коммунальному предприятию во взаимодействии с управляющими компаниями и ТСЖ, - добавляют в мэрии Астрахани.