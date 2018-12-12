В Астрахани шесть тысяч человек остались без отопления и горячей воды

12 Дек. 16:22 2018-12-13T16:25:38+03:00

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В Астрахани посреди зимы более шести тысяч человек остались без тепла. Причина банальная - дефекты на теплотрассе. Утром 12 декабря, бригады компании «Астраханские тепловые сети» выехали на улицу Кирова для обследования теплотрассы и выявления дефектов. Параллельно обседовали трубы, подающие теплоноситель, по улице Красного Знамени. По этой причине временно была ограничена подача тепла в дома этого микрорайона.

Почти одновременно без отопления и горячей воды остались 65 домов. Из которых 40 - жилые многоэтажки. Также в числе «пострадавших» оказались семь социально-значимых объекта. Об этом «КП-Волгоград» подтвердили в администрации Астрахани.

К вечеру чиновники пообещали закончить основной фронт работ и восстановить теплоснабжение микрорайона.

К слову, сейчас в Астрахани не жарко, но, к счастью, температура воздуха за окном плюсовая и составляет 0 …+ 4 градуса.

- Сотрудники администрации Астрахани держат на контроле своевременность и качество исполнения работ, а также оказывают помощь коммунальному предприятию во взаимодействии с управляющими компаниями и ТСЖ, - добавляют в мэрии Астрахани.