В Волгограде на колодцах появились антивандальные люки

12 Дек. 15:46 2018-12-12T15:46:17+03:00

Крышка такого люка прикручена к ободу, так что украсть не поучится. Фото "Концессии водоснабжения".

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Волгоградцы и сотрудники «Концессии водоснабжения» устали от любителей «халявы», которые то и дело воруют металлические крышки с канализационных колодцев. Проблема воровства уже приобрела в Волгограде масштабы катастрофы. Поэтому в компании приняли решение заменить обычные люки на антивандальные. Пусть они и стоят дороже, зато их не украдут.

- В этих люках верхняя часть соединена с обечайкой шарнирным соединением, разобрать которое без спецоборудования невозможно, - рассказывает заместитель начальника отдела ООО «Концессии водоснабжения» Максим Самойленко. – Кроме того, при установке нового люка обечайка с шарниром заливается бетоном так, чтобы люк можно было легко открыть для обслуживания сетей, но украсть крышку – практически невозможно.

Первые такие люки уже установлены на улицах Волгограда.

Для колодцев, расположенных в зеленых зонах, решили закупить пластиковые крышки. Одновременно с этим идут испытания и бетонных крышек, вообще не представляющих интереса для злоумышленников. Специалисты посмотрят, какие из этих новинок зарекомендуют себя с лучшей стороны, и тогда примут решение о дальнейших закупках.

Хотя тут же признаются, что совсем отказаться от чугунных крышек не получится, особенно на участках с интенсивным движением тяжелого транспорта. Всего таких в Волгограде порядка ста тысяч, из них 48 тысяч относятся к водопроводно-канализационному хозяйству, остальные имеют других собственников.

ВАЖНО!

Напоминаем, что аявку на открытый люк можно передать в круглосуточный Контакт-центр по телефону 606-600. Кроме того, сотрудники компании принимают заявки от жителей в группах «Закроем люки, Волгоград!» во всех социальных сетях.