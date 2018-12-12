В пойме реки Царицы в Волгограде высадят двести сербских елей

12 Дек. 13:37 2018-12-12T13:37:37+03:00

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Несмотря на дождливую и промозглую погоду работы по благоустройству поймы реки Царицы в Волгограде не останавливаются. Вот сейчас там высаживают трехметровые сербские ели. Выбор именно на эти деревья пал не случайно.

- Ель сама по себе не требовательна к почве, хорошо переносит и жару и повышенную влажность. А сербская ель обладает еще газо- и дымоустойчивостью, очищает воздух, выделяя фитонциды, - рассказывает представитель подрядной организации Екатерина Бабакина. - Лучше всего сажать их зимой, когда дерево находится в спячке и с минимальными потерями переживает пересадку.

Более двухсот хвойных деревьев появятся на левом склоне поймы и станут продолжением благоустроенной территории сквера Пушкина, который обновили этой осенью.

Параллельно в пойме строят самый большой в Волгограде ледовый каток, подготавливают склон для спуска на тюбингах и доделывают пешеходные дорожки.

К Новому году эта зона отдыха должна обрести еще и новое название. Конкур на новое имя уже стартовал на официальном сайте администрации Волгограда.