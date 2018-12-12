На астраханской ферме волгоградца рабочий убил своего коллегу

СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-12T13:22:55+03:00

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Жуткая трагедия разыгралась в одном из подсобных хозяйств, расположенных в хуторе Сотенный села Садового Ахтубинского района Астраханской области. Владеет этой мини-фермой волгоградец. Но сам бизнесмен живет в Волгограде, а на хозяйстве работали два мужика. С 2014-го года они занимались тут разведением скотины, а на днях сильно повздорили.

Ссора завязалась из-за денег. Один рабочий не нашел выручку, которую они получили от продажи мяса. Накинулся с обвинениями на коллегу. В порыве гнева ударил его кулаком в живот, от чего тот скончался. Случилось это 5 декабря. В тот вечер мужчина вытащил тело убитого в коридор и только спустя трое суток позвонил хозяину и признался в том, что натворил. Сожалел, и говорит, что покончит с собой. Волгоградец убедил работника ничего не предпринимать до его приезда. А когда прибыл на ферму, сообщи о случившемся в полицию.

Сейчас на 44-летнего астраханца уже завели уголовное дело по статье «Убийство».

- Подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.