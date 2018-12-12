2018-12-12T14:20:39+03:00
Общество

В Урюпинске открывается горнолыжный склон

Здесь подготовили несколько трасс: и для продвинутых, и для новичков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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На смену дождям в Волгоградскую область идет снегопад, а значит, самое время доставать лыжи и ехать в Урюпинск. Почему туда? Да потому что именно здесь находится отличный горнолыжный склон. Называется он «Хоперский снег». Подготовительные работы уже завершены, и как только выпадет снег, ждут в гости.

Здесь подготовили несколько трасс: для профессионалов и для новичков, вдоль которых установлено освещение, так что можно кататься и днем и ночью.

- Для начинающих лыжников и сноубордистов подготовлена учебная пологая трасса длиной 220 метров. Для опытных спортсменов оборудован сноуборд-парк с трамплином и фигурами для джиббинга. Любителей катания на ватрушках ждет трасса для тюбинга протяженностью более 200 метров, при этом для детей и взрослых предусмотрены отдельные спуски, а за безопасностью и очередностью следят выпускающие сотрудники, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном комитете по развитию туризма.

Кстати, здесь можно взять снаряжение напрокат (сноуборды, горные лыжи и ватрушки). Действует на склоне и бугельная канатная дорога.

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