Волгоградские пенсионеры получат в январе прибавку - в среднем 906 рублей

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-12T12:33:52+03:00

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В январе пенсионеры вновь получат перерасчет. Причем по правилам, которые утвердили в 2018-м, индексация страховых пенсий с 1 января 2019 года будет произведена по уровню выше инфляции. В частности, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 7,05%.

- В составе страховой пенсии до 5334 рублей 19 копеек вырастет размер фиксированной выплаты к ней, а стоимость пенсионного балла – до 87,24 рублей (в 2018 году – 81,49 рублей). В результате, среднегодовой размер страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты в 2019 году составит 13 765 рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в Волгоградском отделении Пенсионного фонда.

При этом напоминают, что размер прибавки будет сугубо индивидуальный и зависеть от размера страховой пенсии конкретного человека. Но в среднем размер выплаты составит 906 рублей.

Также я 1 января 2019-го увеличится на 25% фиксированная выплата для пенсионеров, которые проживают в сельской местности и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

- В суммарном выражении это повышение составит 1333,55 рублей, - уточняют в ведомстве. - Таким образом, в январе 2019 года увеличенный размер страховой пенсии получат порядка 588 тысяч человек.