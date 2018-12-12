За ночь на улицы Волгограда высыпали 320 тонн песка

12 Дек. 12:08 2018-12-12T12:08:22+03:00

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Утром многие волгоградцы с трудом добирались на работу: сначала предстояло доползти по сплошному льду до остановки, потом дождаться транспорт, затем влезть в него. Судя по забитым автобусам и маршруткам не все водители рискнули выйти на работу в такой гололед. Но в мэрии «КП-Волгоград» уверяют, что дорожная техника работала без перерыва всю ночь и все утро 12 декабря. Улицы чистили и посыпали 60 единиц спецтехники, включая 40 комбинированных дорожных машин. Они высыпали на дороги и тротуары свыше 320 тонн песко-соляной смеси.

- В течение дня работы продолжатся. Планируется повторная обработка основных и второстепенных магистралей и автодорог, очистка тротуаров, остановочных пунктов. На этих работах будет задействовано до 65 единиц автотранспорта и свыше 90 рабочих, - говорят в администрации Волгограда.- Кроме того, сотрудники коммунальных служб обрабатывают песко-соляной смесью придомовые территории, расчищают от наледи входные группы и пешеходные дорожки возле домов. Работы ведутся поэтапно – в первую очередь обрабатываются тротуары на основных пешеходных маршрутах, затем реагенты наносятся на малые и междомовые дорожки.

В мэрии напоминают, что в случае ненадлежащей уборки двора жителям следует обращаться в районную администрацию или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда. Обещают реагировать на каждую жалобу.