«Я не помню зачем снял штаны»: за пьяную выходку в автобусе волгоградец может сесть на пять лет

12 Дек. 11:25 2018-12-12T11:31:19+03:00

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Пьяному море по колено и штаны иногда тоже. В Волгограде под суд идет 25-летний волгоградец. Он может получить реальный срок за вызывающее поведение в автобусе.

Пьяная троица и девушка вломились в автобус уже ближе к полуночи 26 мая. Пассажиров было мало. Но парни решили, что и парочка припозднившихся работяг, возвращавшихся с субботней смены, сойдут в качестве зрителей. Они ругались, кричали, пели песни. А в какой-то момент свой звездный час почувствовал самый юный из них - 25-летний волгоградец. Он снял штаны, и стал расхаживать по автобусу, демонстрируя пассажирам всю скудость своего ума.

Кондуктор попросила вести себя подобающим образом, но парень наслаждался своим звездным часом. Через пару остановок компания шумно вывались из автобуса и к облегчению всех пассажиров скрылась где-то в кустах.

Молодой человек на утро и не вспомнил, где был и что делал. Но камеры, которые есть во многих автобусах, все записали. Личность хулигана установили и пригласили в полицию. Но он так и не смог объяснить, зачем же снял штаны.

Сейчас за «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на транспорте общего пользования» ему грозит до пяти лет лишения свободы.