2018-12-12T11:26:31+03:00
Авто

В Волгограде пассажирский автобус влетел в отбойник

«Волгабас» немного помял кузов
Екатерина СИМОХИНА
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Автобус отправили в ремонт.Автобус отправили в ремонт.Фото: Андрей ПЕТРОВ
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«Волгабас», принадлежащий МУП ВПАТП №7, попал в ДТП в среду утром, 12 декабря, на улице Неждановой в Волгограде. Это случилось в 10.30. Автобус «поцеловал» барьерное ограждение, что не осталось незамеченным для волгоградских водителей.

- На 3-й Продольной на метановской заправке автобус Volgobus влетел в отбойник. Водитель не справился с управлением, гололед, - тут же написали горожане в соцсетях.

Как уточнили в мэрии, гололед тут не виноват – водитель не выдержал дистанцию, не учел габаритов своего транспортного средства, и именно поэтому протаранил ограждение. В этот момент он ехал без пассажиров. Впрочем, удар был не сильный, и даже водитель не пострадал. А вот на кузове автобуса теперь красуется приличиная вмятина.

- На время ремонта автобуса на маршрут вышел резервный транспорт, а предприятие сейчас разбирается с обстоятельствами произошедшего.

Как подтверждают горожане, дорога на 3-й Продольной сегодня нормальная, но это если ехать с умом.

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