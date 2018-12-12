Под Волгоградом автовоз улетел в кювет вместе с новенькими авто

12 Дек. 10:28 2018-12-12T10:29:15+03:00

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Авария произошла ближе к полуночи 10 ноября. 40-летний дальнобойщик ехал на «Ман TGA» с прицепом по саратовской трассе в сторону Волгограда. Дорога была скользкой, погодные условия весьма неблагоприятные. На одном из участков мужчина слишком приблизился к едущему впереди автовозу. А когда тот снизил скорость, то врезался в зад «Даф FT XF». От такого толчка груженный новенькими машинами грузовик отбросило на обочину, а затем он съехал в кювет.

Водитель фуры получил травмы. На «скорой» его отвезли в больницу. Ну а 29-летнему шоферу автовоза пришлось решать вопрос с тем, чтобы вытащить машину и груз из ямы.

Сейчас в обстоятельства ДТП разбираются полицейские.

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о неблагоприятных погодных условиях. Они просят водителей снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и обгонов. Это может привести к аварии.