2018-12-12T09:56:54+03:00
Происшествия

Под Волгоградом из-за скользкой дороги в аварии пострадали четыре человека

Среди них и двухлетняя девочка
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии серьезно пострадали и машины, и люди.В аварии серьезно пострадали и машины, и люди.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла уже вечером на трассе Самара-Волгоград в Быковском районе. Дождь к вечеру превратился в корочку льда на асфальте. На скользкой дороге на справился с управлением 41-летний водитель машины «Форд Фокус». Его занесло на встречную полосу, где он столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой был 37-летний волгоградец. Удар был сильным. Серьезно пострадали и автомобили, и люди.

В иномарке досталось 38-летнему пассажиру. В русском авто травмы получили водитель, 34-летняя женщина и ее двухлетняя дочка. Кстати, девочка была без специального кресла. Всех отвезли в больницу, где им предстоит долгое лечение.

Сейчас ГИБДД разбирается в обстоятельствах аварии.

В Дезржинском районе среди пострадавших также есть ребенок. На улице Космонавтов в 18-25 столкнулись «десятка» и «Митсубиси». В результате аварии травмы получили и 34-летняя водитель иномарки, и ее 12-летняя дочка. Обе находятся в больнице.

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