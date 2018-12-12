2018-12-12T09:37:27+03:00
Общество

Роспотребнадзор по Волгоградской области предупреждает о незаконном сайте-двойнике

Специалисты просят волгограцев не звонить по указанным номерам
Екатерина МАЛИНИНА
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Пользуйтесь настоящим сайтом и правильным телефоном Роспотребнадзора.Пользуйтесь настоящим сайтом и правильным телефоном Роспотребнадзора.
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Мошенники ближе к новому году активизировались. Видимо, надеются, что бдительность волгоградцев снижается, когда праздник на подходе. На этот раз в сети интернет появился сайт сайт https://рос-потреб-надзор.рф/volgograd.html. На нем разместили информацию о горячей линии Роспотребнадзора по Волгоградской области и указали телефон. Но как оказалось, к настоящему ведомству этот ресурс не имеет никакого отношения. И по указанному номеру вас никто не проконсультирует, а лишь могут снять деньги или развести на траты.

Настоящий сайт Управления выглядит так: http://34.rospotrebnadzor.ru. И телефон, где вам могут дать ответы на вопросы по защите прав потребителей, по исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства (8442) 24-36-30.

Кстати, мошенники орудуют и под видом пожарных инспекторов. Звонят на предприятия, предупреждают о проверках и просят деньги за лояльное отношение.

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