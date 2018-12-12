2018-12-12T09:30:55+03:00
Экономика

Tele2 улучшает качество сети 4G на юге

Оператор мобильной связи подводит итоги технического развития в 2018 году
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Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги технического развития на юге России в 2018 году. Число базовых станций с поддержкой 4G выросло на 35%. Ключевыми объектами строительства сетевой инфраструктуры стали аэропорт «Платов», Крымский мост, стадионы «Арена» в Ростове-на-Дону и Волгограде, а также курортный кластер Черноморского побережья.

В 2018 году масштабное строительство сети прошло в Ростовской области. Число базовых станций с поддержкой 4G выросло в 1,5 раза. В итоге оператор фактически сравнял значения по покрытию 3G и 4G. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет доступен почти 90% населения региона. В результате расширения сети 4G оператору удалось улучшить покрытие в более чем в 100 локациях с недостаточным покрытием. Планомерное расширение сети продолжается и в густонаселенных районах Ростова-на-Дону.

В 2018 году число базовых станций с поддержкой LTE в Краснодарском крае выросло на 15%, в Волгоградской области - в два раза. Знаковым проектом на юге стало создание стабильного покрытия скоростным мобильным интернетом на Крымском мосту через Керченский пролив. Помимо этого, планомерно улучшается качество связи в курортном кластере Черноморского побережья.

В результате сеть 4G стала доступна 84% жителей Краснодарского края (+15 п. п.) и 82% - Волгоградской области (+18 п. п.)

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