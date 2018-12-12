2018-12-12T08:43:27+03:00
Общество

В Волгограде на Привозе из-под земли забил фонтан

Вода затопила проезжую часть [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео Натальи Сергеевой.Фото - скрин видео Натальи Сергеевой.
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Утром жителей Красноармейского района Волгограда на улице встретили не только скользкие тротуары и дороги, но и новый «фонтан» на «Привозе». То, что не залил зимний дождь, дозаливала струя воды, бьющая из-под асфальта. Новый «фонтан», к слову, бил ключом метров на пять ввысь. Вода постепенно заливала проезжую часть.

«О, питьевой фонтанчик! Впервые за последние тридцать лет новый открыли», «Мойте машины, глупцы!», - иронизируют волгоградцы в комментариях под видео, которое очевидцы выложили в сеть.

На юге Волгограда из-под земли забил фонтан.Вот такое доброе утро у жителей Красноармейского района Волгограда.

На, самом деле, это даже не авария на водопроводе.

- На данном месте стоял киоск. Его снесли, однако вопреки нормам благоустройства, не убрали трубу, по которой павильон снабжался водой. Неизвестные вандалы скрутили запорный кран, в результате чего вода начала выливаться на проезжую часть. Сотрудники водоканала уже выехали на место инцидента, чтобы исправить ситуацию, - пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения».

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