К 2020 году соцстрах напрямую будет оплачивать больничные волгоградцам

11 Дек. 21:53 2018-12-11T21:53:04+03:00

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С 1 января 2020-го «больничные» волгоградцам будет оплачивать уже не работодатель, а непосредственно Фонд социального страхования. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому Волгоградская область вошла в пилотный проект ФСС.

Сегодня такая схема уже действует в 39-ти регионах России. В 2019 и 2020-м к этому проекту присоединятся еще 38 регионов, в том числе и наша область.

Суть перемен в том, что сейчас у нас пособия (в том числе единовременное по беременности и родам) выплачивает работодатель, которому при этом уменьшают сумму страховых взносов. Но бывает, что предприятие банкротится, и работник не получает положенные выплаты. Чтобы избежать этого, а также сократить сроки выплат, теперь деньги будут поступать напрямую застрахованному человеку. Получить выплаты человек может непосредственно в Фонде.

В частности, из Фонда соцстраха будут выплачивать: за «больничные», пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, а также дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Поучать деньги волгоградцы смогут как на счет, так и через почту. При этом срок получения строго регламентирован - в течение 10 дней после получения реестра от работодателя или заявления от человека.