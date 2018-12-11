Две волгоградские УК оштрафовали за бездействие на 275 тысяч

11 Дек. 21:24 2018-12-11T21:24:17+03:00

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В инспекцию Госжилнадзора регулярно поступают жалобы от волгоградцев на плохую работу управляющих компаний. На днях инспекторы проверили по обращению жителей деятельность ООО «Регион 3», которая обслуживает дома №10 по улице Копецкого и №4 по улице Удмуртская. Обнаружили массу нарушений: трещины и разрушения в кирпичной кладке, деревянные перекрытия на крыше гниют, в подвале штукатурка отслоилась и уже видны железобетонные элементы перекрытия. В квартирах видны засохшие потеки от затопления дождевыми водами, но даже акт об этом составили в УК с опозданием. За все нарушения по требованию инспекции мировой судья оштрафовал ООО «Регион 3» на 125 тысяч рублей.

Проверили по жалобе жильцов и состояние дома №3 в переулке Печатный, который обслуживает ООО «Жилищно-коммунальное управление». Оказалось, что большинство балконов в доме имеют разрушения, и никаких мер к их ремонту УК не предпринимало. На отмостке дома провали и трещины, на фасаде штукатурка обсыпалась до оголения кирпичной кладки. За эти недочеты руководителя компании оштрафовали на 150 тысяч рублей.