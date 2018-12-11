Пьяный астраханец украл кролика, но ни продать, ни съесть его не смог

СЕГОДНЯ 19:08 2018-12-11T19:08:38+03:00

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Горе-воришка из Астрахани так надеялся поживиться на чужом кролике, а получил только уголовное дело. В полицию Трусовского района пришла 35-летняя женщина. Она пожаловалась, что знакомый украл у нее кролика. Причем нагло и открыто. Женщина была в доме, когда услышала крики своей 4-летней дочери. Девочка кричала, что чужой дядя уносит их кролика. Хозяйка увидела убегающего воришку и узнала в нем знакомого. Вслед за мужчиной бросился сын астраханки, но догнать не смог. Вор скрылся в камышах.

Преступника задержали довольно быстро. Он был пьян и без кролика. На вопрос: «Где украденная живность?», рассказал смешную историю, как не смог продать ушастого и решил съесть. Он отправился на берег реки, чтобы разделать кролика, но тот выскользнул из рук горе-похитителя и сбежал.

- Уголовное дело направлено в прокуратуру Трусовского района для утверждения обвинительного заключения, - рассказала «КП-Волгоград» старший следователь отдела полиции №3 СУ УМВД России по Астрахани Динара Абдуразакова.