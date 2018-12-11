2018-12-11T16:46:07+03:00
Общество

В Волжском установят девять новогодних елок

А по улицам растянут километры гирлянд
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Волжский засияет огнями к Новому году. Фото администрации Волжского.Волжский засияет огнями к Новому году. Фото администрации Волжского.
Изменить размер текста:

Волжский, как и областной центр, постепенно преображается к Новому году. Сотрудники электросетей растягивают гирлянды и консоли, а коммунальщики устанавливают и украшают елки. В этом году в Вожском будет девять новогодних елей. Традиционно самые большие появятся на площади Ленина в парке «Волжский» и в парке ДК «ВГС» у боковой сцены. Еще одна колючая красавица появится в 18 микрорайоне (по улице Мира, 42). Засияют огнями и елки перед магазином «Магнит» (улица Оломоуцкая, 31а) и на пересечении улиц Дружбы и 40 лет Победы (у магазина «Покупочка»). Живые ели будут украшены также на площади Свердлова и на площади Карбышева. У ФОК «Авангард» установят спортивную новогоднюю елку. В поселке Краснооктябрьском елки будут стоять у храма святых равноапостольных Константины и Елены (на пересечении улиц Панфилова и Кошевого), перед магазином «Универсам» (на пересечении улиц Чапаева и Лысенко) и на территории рынка ТОС «Паромный» (улица Плеханова). Все их обещают нарядить к 20 декабря.

Кроме того, 120 световых консолей «Салют» украсят проспект Ленина, ещё 40 штук появятся на улице Мира и 80 штук – на улице Карбышева (от бульвара Профсоюзов до улицы Оломоуцкой). Улицу Коммунистическую, как обычно, украсят световые растяжки «Старый город». По 20 световых консолей смонтируют на улице Энгельса (от улицы Карбышева до проспекта Ленина) и в посёлке Краснооктябрьском. Засияет разноцветными огнями и новая парковая зона между 30 и 37 микрорайонами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный астраханец украл кролика, но ни продать, ни съесть его не смог
МЧС предупреждает: в Волгограде орудуют мнимые пожарные инспекторы
Осужденного за гибель четырех человек молодогвардейца Рената Булатова исключили из «Единой России»
В Волгограде будет мокро: снег с дождем и туман
В автосалоне официального дилера KIA «А.С.-Авто» пора для сюрпризов
В Волгограде с завода пытались похитить ферросплавов на 2,6 миллионов рублей
У волгоградца угнали новенький Land Cruiser за пять миллионов рублей
Волгоградские волонтеры ищут дом для пса в инвалидной коляске
Астраханцу дали 17 лет за сексуальное насилие над пасынком и двуми дочерьми
Мошенники под видом гаишников обманули трех педагогов волгоградских лицеев
В Волгоградской области за полтора миллиарда рублей построят 14 детских садов
В Волгограде активизировались автодилеры-мошенники
Друзья покончившего с собой 16-летнего волгоградца уверены: ему помогли
В Волгограде сотрудник Роспотребнадзора получил три года колонии за взятку
Под Волгоградом безработный пробрался в чужой дом и пытался похитить еду из холодильника