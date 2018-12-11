В Волжском установят девять новогодних елок

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-11T16:46:07+03:00

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Волжский, как и областной центр, постепенно преображается к Новому году. Сотрудники электросетей растягивают гирлянды и консоли, а коммунальщики устанавливают и украшают елки. В этом году в Вожском будет девять новогодних елей. Традиционно самые большие появятся на площади Ленина в парке «Волжский» и в парке ДК «ВГС» у боковой сцены. Еще одна колючая красавица появится в 18 микрорайоне (по улице Мира, 42). Засияют огнями и елки перед магазином «Магнит» (улица Оломоуцкая, 31а) и на пересечении улиц Дружбы и 40 лет Победы (у магазина «Покупочка»). Живые ели будут украшены также на площади Свердлова и на площади Карбышева. У ФОК «Авангард» установят спортивную новогоднюю елку. В поселке Краснооктябрьском елки будут стоять у храма святых равноапостольных Константины и Елены (на пересечении улиц Панфилова и Кошевого), перед магазином «Универсам» (на пересечении улиц Чапаева и Лысенко) и на территории рынка ТОС «Паромный» (улица Плеханова). Все их обещают нарядить к 20 декабря.

Кроме того, 120 световых консолей «Салют» украсят проспект Ленина, ещё 40 штук появятся на улице Мира и 80 штук – на улице Карбышева (от бульвара Профсоюзов до улицы Оломоуцкой). Улицу Коммунистическую, как обычно, украсят световые растяжки «Старый город». По 20 световых консолей смонтируют на улице Энгельса (от улицы Карбышева до проспекта Ленина) и в посёлке Краснооктябрьском. Засияет разноцветными огнями и новая парковая зона между 30 и 37 микрорайонами.