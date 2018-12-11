2018-12-11T16:27:50+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает: в Волгограде орудуют мнимые пожарные инспекторы

Проверяющие вымогают деньги за фиктивные проверки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если вы столкнулись с такими аферистами, срочно сообщите в полицию!Если вы столкнулись с такими аферистами, срочно сообщите в полицию!Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Все знают, что период новогодних праздников для пожарных инспекторов - горячая пора. Фейерверки, салюты, гирлянды, искусственные елки - все требует неукоснительного соблюдения правил пожбезопасности. Но под прикрытием проверок фирм и компаний на пожарную безопасность в Волгограде стали орудовать мошенники. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, аферисты обзванивают торговые центры, кафе и рестораны, представляются сотрудниками МЧС и в разговоре, как бы, между прочим, сообщают о грядущей проверке. И тут же предлагают за отдельную плату им или третьим лицам посодействовать в лояльности при проверке. мол, закроем глаза на недочеты.

В ГУ МЧС по Волгоградской области официально заявляют: должностные лица их ведомства к подобным незаконным действиям непричастны! И рекомендуют всем, кто столкнулся с подобными фактами мошенничества, сообщить об этом на телефон доверия Главного управления: 8(8442)78-99-99, а также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

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